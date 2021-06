Derzeit rücken die relativ jungen Entwicklungen von SPE - Single Pair Ethernet - in den Fokus der industriellen Kommunikation. Welches Potenzial verbirgt sich dahinter und wie fügt sich diese Technologie in das Portfolio der PI-Technologien ein? Single Pair Ethernet passt in das "Big Picture" der PI-Technologien und kann helfen, die Automation der vielfältigen Fertigung zu verbessern oder zu ergänzen. Jedoch: SPE ist kein Selbstläufer, sondern benötigt ...

