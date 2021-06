Bonn (ots) - Der Kölner Erzbischof Woelki gerät immer mehr unter Druck: Jetzt hat Papst Franziskus zwei Bischöfe nach Köln geschickt, die die Vorgänge dort aufklären sollen. Unterdessen versucht Rainer Maria Kardinal Woelki bereits seit Monaten seine eigene Unschuld zu belegen. Dabei geht es vor allem um den Vorwurf der Vertuschung in Bezug auf Missbrauchsfälle. Die Kirchenaustritte im Erzbistum Köln sind unterdessen auf ein neues Rekordniveau gestiegen, die Glaubwürdigkeit der Kirche in Deutschland leidet zunehmend.Was ist dran an dem Wirbel um das Kölner Erzbistum? Welche Rolle spielt Papst Franziskus? Welchen Draht hat die Kirche in Deutschland noch zu ihren Gläubigen?Anke Plättner diskutiert mit:Prof. Heribert Prantl, Journalist und PublizistAngelika Streich, Katholische Frauengemeinschaft, kfdJoachim Frank, Kölner Stadt-AnzeigerWiederholung 24:00 UhrPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4930854