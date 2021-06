SAP-Konkurrent Salesforce präsentierte am vergangenen Donnerstag (27.05.) ganz starke Quartalsergebnisse. Das Unternehmen passte im Zuge dessen auch die Prognosen für sein laufendes Fiskaljahr an. Die Salesforce-Aktie zündete daraufhin den Turbo und befindet sich nun in einer spannenden Phase. Die Aktie unseres anderen heutigen Protagonisten Microsoft zeichnet sich ebenfalls durch eine interessante charttechnische Konstellation aus. Bleiben wir zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...