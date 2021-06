Dagang, China (ots/PRNewswire) - Die Umstellung auf ein umweltfreundlicheres und saubereres Kältemittel ist zweifellos ein unausweichlicher Schritt für alle HLK-Anlagen in der globalen Bewegung zur Erreichung der Kohlenstoffneutralität. Weithin bekannt für ihr niedriges GWP, gelten R32 und R290 heute als die beiden beliebtesten Kältemittel in der Industrie. In dem Bestreben, Emissionen zu kompensieren und auf die Marktnachfrage zu reagieren, bringt PHNIX, ein führender Wärmepumpen-OEM/ODM-Lieferant in China, zwei neue Wärmepumpen zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung mit den umweltfreundlichen Kältemitteln R32 & R290 und den fortschrittlichsten Wärmepumpentechnologien die erhältlich sind auf den Markt.Die neuen Wärmepumpen heißen HeroPremium (mit R32-Kältemittel) und GreenTherm (mit R290-Kältemittel), die beide mit einem anpassbaren ABS-Korrosionsschutzgehäuse ausgestattet sind, wodurch die Lebensdauer der Wärmepumpe effektiv verlängert wird. Mit ihren unterschiedlichen Vorzügen im Design zielt die HeroPremium-Serie darauf ab, die Popularität grüner Kältemittel-Wärmepumpen voranzutreiben, und die GreenTherm-Serie zielt auf das globale gemeinsame Ziel der Realisierung von Kohlenstoffneutralität."Wärmepumpensysteme reduzieren den Ausstoß von Treibhausgasen erheblich. Es sollten Geräte mit einem geringeren GWP-Kältemittel und einem höheren Leistungsniveau verwendet werden. Die Veröffentlichung der PHNIX HeroPremium-Serie und der GreenTherm-Serie ist mit dem Klima- und Energierahmen 2030 der Europäischen Union verknüpft, was der Popularität der grünen Gaswärmepumpe sicherlich zugutekommen wird, insbesondere in europäischen Gebieten", sagte Jab Fan, Direktor der PHNIX-Abteilung für Heizung/Kühlung/DHW-Wärmepumpen in Übersee.Unterschiedliche Vorteile der HeroPremium-Serie & GreenTherm-SerieInformationen zu HeroPremium Series- Verwenden Sie R32 Kältemittel- EVI-Inverter-Technologie ermöglicht einen stabilen Betrieb bei Temperaturen unter -25\u00baC- 60\u00baC warmen Wasser- WT 35\u00baC erreichen A+++ Effizienz, WT 55\u00baC erreichen A++ Effizienz- Geräusche so niedrig wie 39dB(A)Informationen zur GreenTherm Series- Verwendung des Kältemittels R290 (GWP 3)- Stabiler Betrieb bei unter -25\u00baC kalten Klimabedingungen mit Inverter-Technologie für mehr Energieeinsparung- 70\u00baCwarmen Wasser- Erhält A+++ Effizienz bei WT 35\u00baC/ 55\u00baC- Geräusche so niedrig wie 42dB(A)Informationen zu PHNIXPHNIX ist ein führender chinesischer Hersteller von Wärmepumpen. Der internationale Konzern ist auf F&E und Produktion von Wärmepumpenprodukten und Energiesparlösungen spezialisiert. Über 50 % der PHNIX-Produkte werden nach Europa, Nordamerika und in andere Märkte in Übersee exportiert. Weitere Informationen über PHNIX und die Produkte des Unternehmens finden Sie unter www.phnix-e.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1522561/PHNIX_New_R290_GreenTherm_Series_Heat_Pump.jpgPressekontakt:Janete Chen86-3906-7742Original-Content von: Guangdong PHNIX Eco-Energy Solution Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120722/4930917