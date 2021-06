Aktien von Telefongesellschaften gelten als langweilig, sind aber oft beliebte Dividendenaktien, weil die Telefongebühren weitgehend unabhängig von konjunkturellen Schwankungen fließen - mit einer Flatrate sowieso. Doch im Zeitalter des Smartphones erscheint das gute alte Telefon als Anachronismus. Aber es wird mehr denn je gebraucht - weil neue Anbieter es mit nützlichen Funktionen aufgepeppt haben. Einen davon stelle ich Ihnen heute vor.

die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern: In den 1990er Jahren, als der Telefonmarkt im Umbruch, aber das "Handy" immer noch etwas Exotisches war, experimentierten wir mit allerlei neuen Absonderlichkeiten, um die Telefonkosten zu drücken.

Die gute alte Zeit?

In dieser "guten alten Zeit" gab es spezielle Vorwahlnummern, mit denen man bei jedem Anruf (Call-by-Call) über einen anderen Anbieter günstiger telefonieren konnte. (Je nach Tag, Uhrzeit oder Sonderaktion wechselte aber der günstigste Anbieter immer wieder …)

Unternehmen, die ihre Außendienstmitarbeiter nicht mit Handys ausstatten wollten oder konnten, verteilten an diese sogenannte Call-through-Cards, mit denen sie von jedem beliebigen Telefonanschluss (z.B. im Hotel oder in einer Telefonzelle) über einen bestimmten Anbieter (häufig sogar aus dem Ausland) zu festgelegten, stets gleichen Kosten telefonieren konnten.

Trotzdem war aber lange Zeit das klassische Telefon im Büro immer noch unantastbar, denn die Unternehmen mussten anfangs in ihre Telefonanlage zum Teil kräftig investieren - entweder durch Kauf oder Miete. Der Wechsel zu einem neuen Anbieter wurde dadurch erschwert, denn dann wären meist wieder neue Investitionen nötig gewesen. Von dem Ärger dabei - z.B. durch Unterbrechungen der Telefonleitung während der Umstellung - mal ganz abgesehen.

Wachstumschancen mit VoIP

Inzwischen telefoniert kaum noch jemand über die klassische Telefonanlage. "Voice-over-IP" (VoIP), also Internettelefonie, heißt das Schlagwort. Davon merken wir in der Regel nichts. Selbst unsere Oma mit ihrem alten analogen Tastentelefon aus der Zeit, als die Deutsche Telekom noch einfach "die Post" hieß, telefoniert heute so - ein kleines Kästchen an der Wand, das die analogen Signale ins Internet bringt, macht's möglich.

Unsere Oma gehört damit nicht zur Zielgruppe für VoIP-Anbieter, aber kleine und große Unternehmen schon. Schließlich ermöglicht diese Technik ihnen Dinge, von denen diejenigen, die vor 20, 30 Jahren noch die berüchtigten "Vermittlungsschränke" im Keller hatten, nur träumen konnten.

Obwohl auch die Telekom, Vodofone und Co. VoIP nutzen und anbieten, ist dies immer noch eine Domäne für kleine Anbieter. Und selbst nach rund 20 Jahren Praxis sind die Wachstumsperspektiven enorm - selbst für eines der führenden europäischen Unternehmen in diesem Markt. Das zeigt meine heutige Neuvorstellung.

