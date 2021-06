Der Deutsche Aktienindex bleibt auf Nordkurs, doch Übertreibungen werden inzwischen sofort abverkauft. Damit unterscheidet sich das Marktverhalten inzwischen deutlich von vergleichbaren Situationen in der jüngeren Vergangenheit. Von Andreas Büchler. Auf Vorstöße des DAX in Richtung seines oberen kurzfristigen Schwankungsbandes (grau) bei 15.700 / 15.850 folgten in der ersten Wochenhälfte intraday ...

