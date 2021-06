Die Aktie von SAP hat sich von ihrem Kurseinbruch im vergangenen Jahr bereits etwas erholt. Ausschlaggebend für diese Erholung waren erste Erfolge bei der Cloud-Strategie. Doch noch immer bleibt das Papier günstig bewertet.SAP befindet sich inmitten der Cloud-Transition und hat hier erste Erfolge vorweisen können. So schlossen über 100 Unternehmen im ersten Quartal Verträge im Rahmen des Programms "Rise with SAP", das die S/4HANA-Kunden in die Cloud überführen soll. Gleichzeitig verzeichneten die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...