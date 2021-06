Neckarsulm (ots) - Bei der größten Studie zur Recruitingpraxis und zum Bewerbungsmanagement im deutschsprachigen Raum "Best Recruiters" ist Kaufland mit dem Gütesiegel "Silber" ausgezeichnet worden. Die Studie umfasst mehr als 230 wissenschaftlich fundierten Kriterien und wird von dem career Institut & Verlag durchgeführt und veröffentlicht.



"Ein digitaler Bewerbungsprozess ist für uns selbstverständlich, so können sich Interessierte schnell und einfach informieren und bewerben", sagt Selina Beck, Leiterin Recruiting. "Es ist uns wichtig, bereits von Beginn an, beim Stellenportal, dem Vorstellungsgespräch sowie beim Onboarding als attraktiver und moderner Arbeitgeber aufzutreten", so Beck. In der Studie punktete Kaufland insbesondere mit seiner Karriere-Website. Bewerber können sich hier über die Arbeitskultur, Arbeitsmodelle, Wissens- sowie Gesundheitsmanagement bei Kaufland informieren. Vor allem in Zeiten des digitalen Bewerbungsverfahrens ist eine transparente Darstellung des Unternehmens von besonderer Bedeutung. Hinzu kommt die Einbindung sozialer Business-Plattformen wie LinkedIn und Xing, über die den Bewerbern der direkte Kontakt zu Kaufland-Recruitern ermöglicht wird. Ebenfalls konnte das Unternehmen mit der Abwicklung des Bewerbungsprozesses über ein mobiles Endgerät punkten.



Die Studie untersucht jährlich die Recruiting-Aktivitäten und -Maßnahmen der 1.300 größten Arbeitgeber aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Lichtenstein. Im Mittelpunkt stehen die Online-Präsenz der jeweiligen Unternehmen sowie die Begleitung potenzieller Kandidaten im gesamten Bewerbungsprozess. Dass dem Unternehmen der richtige Umgang mit Bewerbern gelingt, zeigt die wiederholte Auszeichnung als "Best Recruiter", bereits in den vergangenen beiden Jahren wurde Kaufland mit dem Gütesiegel "Silber" ausgezeichnet.



