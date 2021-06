Gegen Mittag tritt der EuroStoxx50 mit 4073,90 Punkten auf der Stelle.Paris / London - Europas Börsen haben sich am Mittwoch wenig verändert präsentiert. Nachdem der anfängliche Höhenflug schon am Vortag im Handelsverlauf an Schwung verloren hatte, war nun Zurückhaltung angesagt. Gegen Mittag trat der EuroStoxx50 mit 4073,90 Punkten auf der Stelle. Auch an den grossen Länderbörsen gab es kaum Bewegung. Der französische Cac 40 gewann zuletzt 0,1 Prozent auf 6496...

Den vollständigen Artikel lesen ...