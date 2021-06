Das EU-Gateway zur Verifikation von digitalen Impfzertifikaten hat den Betrieb aufgenommen. Damit ist der erste Schritt hin zu einem EU-weiten digitalen Impfnachweis gemacht. In der EU steht jetzt die Infrastruktur bereit, mit der ein europaweiter Abgleich von Impfnachweisen möglich ist. Das hat die Europäische Kommission am gestrigen Dienstag, den 1. Juni 2021, mitgeteilt. Über die Schnittstelle können EU-Länder die Echtheit von Impfzertifikaten überprüfen, die in anderen EU-Ländern ausgestellt wurden. Das neue System wurde bereits seit dem 10. Mai von 22 EU-Ländern...

