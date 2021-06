Die bei jungen Börsenzockern heiß begehrten AMC-Aktien sind am Mittwoch vorbörslich in New York erneut angesprungen. Im frühen Handel geht es mit der Aktie, die auf WallStreetBets heiß diskutiert wird, um gut 32 Prozent hoch auf 42 Dollar. Am Dienstag war die Aktie mit einem Plus von 23 Prozent auf 32,04 Dollar aus dem Handel gegangen.Für Gesprächsstoff sorgt nach wie vor die Meldung, wonach sich die Investmentgesellschaft Mudrick Capital Management an AMC beteiligt hat. Wie es heißt, wurden 8,5 ...

