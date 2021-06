Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - wird im Mai 2021 voraussichtlich +2,5% betragen, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Wie das Statistische Bundesamt nach bisher vorliegenden Ergebnissen weiter mitgeteilt habe, würden die Verbraucherpreise gegenüber April 2021 voraussichtlich um +0,5% steigen. Die aktuelle Corona-Krise habe laut Destatis im Mai 2021 immer noch zu Schwierigkeiten bei der Preiserhebung geführt, da einige Güter am Markt nicht verfügbar gewesen seien. Die Qualität der vorläufigen Gesamtergebnisse sei dennoch weiterhin gewährleistet. Die endgültigen Ergebnisse für Mai würden am 15. Juni erwartet. Das Inflationsgespenst dominiere derzeit die Zinslandschaft und dürfte auch Lagardes Pressekonferenz thematisch prägen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...