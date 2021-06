MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für GlaxoSmithKline mit Blick auf Spekulationen über eine Fusion mit Sanofi auf "Buy" belassen. Ein Zusammengehen mit den Franzosen bleibe eine Option wegen der ähnlich gearteten Strategien und Anforderungen beider Pharmakonzerne, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vorerst habe die britische Regierung solchen Gedankenspielen jedoch einen Riegel vorgeschoben./tav/edh



