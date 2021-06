Mit der Marke NEXT, was für Nachhaltig, Engagiert und Transparent steht, bringt der VOLKSWOHL BUND eine neue Produktwelt mit vollständig nachhaltigen Vorsorgelösungen. Die ersten drei sind die Fondspolice Pur, FondsFittery und die Unfallversicherung INVEST. Die VOLKSWOHL BUND Versicherungen bieten unter der Marke NEXT - es steht für Nachhaltig, Engagiert und Transparent - ab sofort eine neue Produktwelt mit vollständig nachhaltigen Vorsorgelösungen. NEXT startet mit drei Produkten: mit der Fondspolice ...

