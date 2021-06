DJ MARKT USA/Wall Street kaum verändert erwartet

Die Wall Street dürfte sich am Mittwoch unverändert zwischen Konjunkturhoffnungen und Zinsängsten bewegen. Aktuell halten sich beide Impulsgeber die Waage - der Aktienterminmarkt lässt einen wenig veränderten Handelsbeginn erwarten. Der Konjunkturbericht der US-Notenbank "Beige Book" im späten Handelsverlauf könnte die Waagschale in die ein oder andere Richtung verschieben und so für neue Impulse sorgen.

Doch den eigentlichen Impuls erwarten Händler erst am Freitag mit dem Arbeitsmarktbericht für Mai. "Positive Überraschungen werden für die Märkte immer schwieriger", sagt Chefmarktstratege Willem Sels von HSBC Private Bank. Die Flut, die alle Boote angehoben habe, lasse nach. Gleichzeitig wunderten sich immer mehr Anleger über die Haltung der Fed angesichts der Inflationsentwicklung. Eine Änderung ihrer Geldpolitik werde immer stärker in Betracht gezogen. Diese Verunsicherung heize die Volatilität an, heißt es im Handel.

June 02, 2021 06:11 ET (10:11 GMT)

