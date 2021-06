München (ots) - Zum Weltumwelttag am 5. Juni unterstreicht ClimatePartner die Bedeutung von Transparenz bei der Kennzeichnung klimaneutraler Produkte. Unternehmen sollen ihre Klimaschutzmaßnahmen transparent sichtbar machen, Verbraucher verlässliche Informationen zum CO2-Fußabdruck eines Produktes und die jeweiligen Ausgleichsmaßnahmen erhalten können.Label und ID-Tracking: Transparenz und OrientierungDiese Informationen bietet das Label "klimaneutral" und das damit verbundene ID-Tracking von ClimatePartner. Alle Details zum CO2-Ausgleich eines Produktes können über eine ID-Nummer abgerufen werden, die Bestandteil der Tracking-URL ist. Diese verweist auf eine Webseite, auf der Unternehmen folgende Informationen zeigen können:- den Unternehmensnamen, die Auftrags- bzw. Produktbezeichnung sowie den zeitlichen Bezugsrahmen bzw. das Auftragsdatum,- die Höhe der ausgeglichenen CO2-Emissionen und die errechneten Gesamtemissionen sowie den CO2-Fußabdruck pro Produkteinheit,- die in der Berechnung der Produktemissionen verwendeten Systemgrenzen mit Angaben, welche Bereiche klimaneutral gestellt wurden (z.B. von Rohstoffen über Produktionsschritte bis zur Logistik und Entsorgung),- dass die Klimaneutralstellung auf Basis der international anerkannten Richtlinien mittels Berechnung und Ausgleich der CO2-Emissionen durchgeführt wurde sowie- welche weitere Klimaschutzmaßnahmen zur Reduktion und Vermeidung von CO2-Emissionen ein Unternehmen vorgenommen hat.Das ID-Tracking beschreibt zudem das jeweils unterstützte Klimaschutzprojekt und erklärt die eingesetzten Projekttechnologien. Auf einer Landkarte zeigt es den genauen Lageort des Projektes und listet die unterstützten UN-Nachhaltigkeitsziele sowie die unabhängigen Zertifizierungs- und Validierungsparteien auf.Klarheit für Unternehmen und VerbraucherMoritz Lehmkuhl, Gründer und CEO von ClimatePartner: "Beim Ausgleich von CO2-Emissionen kommt es auf größtmögliche Transparenz und Nachvollziehbarkeit an. Unternehmen brauchen Vertrauen in die Wirksamkeit, um sich mit ihren Prozessen und Zielen auf Klimaschutz auszurichten. Und Verbraucher haben einen Anspruch darauf, dass die Kennzeichnung von Produkten ihnen zu den richtigen Entscheidungen hilft. Mit seiner Informationstiefe trägt das Label "klimaneutral" genau diesen Anforderungen Rechnung."Beispiel für ein vollständiges ID-Tracking, in dem alle verfügbaren Darstellungsfunktionen aktiviert sind: https://www.climatepartner.com/10001-1001-2002.Pressekontakt:ClimatePartnerDieter Niewierra, Communications+49 89 2190974-83d.niewierra@climatepartner.comOriginal-Content von: ClimatePartner GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78717/4931169