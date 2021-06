Berlin (ots) - Die vom 27. - 29. August 2021 in Werder/Havel stattfindende Boots- und Freizeitmesse BOOT & FUN INWATER präsentiert ihren Besuchern in diesem Jahr noch mehr international hochklassige Bootsmodelle. Bereit stehen Boots-Premieren sowie Modelle renommierter Marken wie Aquador, Bavaria, Beneteau, Bente, Finval, Fjord, Galeon, Jeanneau, Marex, Nautilus, Nimbus, Prestige, Sealine, SeaRay und Sunbeam. Passend zum Motto Schauen, Testen, Kaufen können die Traumboote auf dem malerischen Großen Zernsee Probe gefahren und direkt vom Händler gekauft werden. Erstmalig mit dabei sind drei Katamaran Modelle der noblen Linie Maison Marine. Damit erweitert die Boot-Schau ihr Portfolio um ein ganz neues Segment."Mit der BOOT & FUN INWATER 2021 bringen wir das Flair des Mittelmeeres nach Werder. Bei uns finden Besucher alles, was es für den stilvollen Wassersport-Lifestyle braucht, hochklassige Boote, wertiges Zubehör und zur Erfrischung zwischendurch das Glas Champagner", erklärt Daniel Barkowski, Projektleiter BOOT & FUN. "Wir sind eine der ersten physisch stattfindenden Outdoor-Veranstaltung der Branche und äußerst froh, Kunden und Händler wieder zusammenzubringen", so Barkowski weiter.Die Veranstaltung gewinnt an Vielfältigkeit und Lifestyle-CharakterDie vergrößerte Ausstellungsfläche der BOOT & FUN INWATER bildet die Basis für eine Fülle an Bootsmodellen in diesem Jahr. Besonders freuen können sich Liebhaber des Segelsports, denn dieses Segment wurde deutlich ausgebaut. Wer sich den Traum vom Leben auf dem Wasser erfüllen möchte oder gern die Ruhe auf dem nassen Element genießt, kann ebenfalls gespannt sein, denn auch das Angebot an Hausbooten und Elektrobooten ist so stark vertreten wie noch nie zuvor. Für das richtige Rundumsorglosprogramm sorgen die Verkaufspagoden entlang des Hafens. Hier wird über bootsnahe Dienstleistungen informiert oder hochwertiges Zubehör sowie funktionale Ausrüstung direkt vom Fachhändler angeboten.BOOT & FUN INWATER27. - 29. August 2021 - 10:00 - 18:00 UhrMarina in den Havelauen, HafenpromenadePressekontakt:Christina ThomasPR ManagerT: +49 30 3038-2342christina.thomas@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6600/4931221