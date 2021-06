Zu Wochenbeginn sorgte der Ifo-Index, der im Mai von 96,8 auf 99,2 Punkte zulegen konnte, für einen gelungenen Start in die Handelswoche. Erfreulich war auch die anhaltende Aufhellung bei den Geschäftsaussichten, als mit 102,9 Punkten sowohl der Vormonatswert (99,2) als auch der optimistische Konsensus (101,4) deutlich übertroffen werden konnten. Aber auch im Rest der Eurozone zeigten sich positive Trends. So erreichten die Geschäftsklimaindizes in Frankreich und Italien im Mai fast die Niveaus des jüngsten zyklischen Hochs von Ende 2017. In ...

