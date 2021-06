Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - Sheer Markets, ein neues Finanzinstitut, das vor kurzem von der zypriotischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (CySEC) eine aufsichtsrechtliche Lizenz erhalten hat, hat heute die offizielle Einführung von Non-Deliverable Forwards (NDFs) und Emerging Market FX (EMFX) bekannt gegeben.Sheer Markets wurde 2020 mit dem Ziel gegründet, eine neue Produktpalette im Bereich der Retail-FX einzuführen und ist eines der ersten Finanzinstitute, das Live-Streaming von NDFs anbietet, die bisher für Online-Händler und Investoren über die Handelsplattformen MetaTrader 4 und MetaTrader 5 weitgehend nicht verfügbar waren.Mit einer 300-prozentigen Steigerung des institutionellen Volumens in den letzten 12 Jahren bieten NDFs Privatanlegern und Unternehmen die Möglichkeit, in einen unerschlossenen Markt mit neuem Investitionspotenzial einzusteigen und mit Währungen wie dem brasilianischen Real, der indischen Rupie und dem koreanischen Won zu handeln.Zusätzlich zum Live-Streaming von NDFs, EMFX und FX wird Sheer Markets den CFD-Handel mit Kryptowährungen, Aktien, Indizes und Rohstoffen anbieten.Alex Ladouceur, Mitbegründer und Vorsitzender von Sheer Markets, kommentierte: "Mit großer Freude machen wir den ersten Schritt, um die Online-Handelsgemeinschaft mit NDFs bekannt zu machen, da es sich hierbei um ein Produkt mit beispiellosem Investitionspotenzial handelt, das lange Zeit unentwickelt blieb. Mit der weiteren Entwicklung von EMFX und NDFs wird sich die Nachfrage nach dieser Art von Produkten von bestehenden und neuen FX-Nutzern ausweiten und beschleunigen, begleitet von einer Ausweitung der Liquidität und erhöhtem Umsatz. Während es bisher keinen brauchbaren NDF-Streaming-Service über viele der regulären Online-Handelsplattformen gab, wird Sheer Markets nun diese Lücke füllen und diesen Bedarf decken."Dieses neu gegründete Finanzinstitut beabsichtigt außerdem, sein Produktangebot nicht nur auf Privatkunden, sondern auch auf Firmenkunden auszuweiten, was eine einzigartige Gelegenheit für Institutionen darstellt. Das bedeutet, dass, während private Händler direkt mit Sheer Markets investieren und handeln können, institutionelle Kunden von Sheer Markets' CFD und NDF Liquiditätsbereitstellung profitieren können.Für weitere Informationen und um unter den Ersten zu sein, die Zugang zum NDF-Markt erhalten, klicken Sie hier (https://www.sheermarkets.com/?utm_source=prnw&utm_medium=article&utm_campaign=launch).Informationen zu Sheer MarketsSheer Markets wurde 2019 mit der Mission gegründet, eine neue Reihe von Produkten anzubieten, die derzeit für den Online-Handel nicht verfügbar sind. Sheer Markets wurde von der CySEC im Jahr 2020 lizenziert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.sheermarkets.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1523363/Sheer_Markets_Logo.jpgOriginal-Content von: Sheer Markets, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156279/4931262