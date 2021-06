Die EU hat sich nach jahrelangen zähen Verhandlungen auf einen Kompromiss für mehr Steuertransparenz geeinigt. Multinationale Konzerne müssen künftig offenlegen, in welchem EU-Land sie wie viel Steuern zahlen und wie viel in Steueroasen. "Die Einigung ist ein Meilenstein für Steuergerechtigkeit in Europa", sagte der finanzpolitische Sprecher der...

