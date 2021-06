Die Wiener Börse hat am Mittwoch im Verlauf mit knappen Aufschlägen tendiert. Gegen 14.20 Uhr stand der Leitindex in Wien ATX um 3,01 Punkte oder 0,09 Prozent höher bei 3.493,05 Einheiten. Gleichzeitig lag auch der ATX Prime mit leichten 0,05 Prozent im Plus bei 1.776,53 Punkten.Auch in Resteuropa ging es nach uneinheitlichen Vorgaben der Fernost-Börsen nur leicht nach oben. Konjunkturdaten vom Vormittag ...

