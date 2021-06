Greife nie in ein fallendes Messer, streue das Risiko und lass mal endlich die Gewinne laufen - und nicht immer nur die Verluste: Die Chance, langfristig an der Börse erfolgreich zu sein, steigt mit der Bereitschaft, sich an einige einfache Regeln zu halten. Welche das sind, erfahren Sie im Podcast.Wer langfristig investiert, kann am Aktienmarkt Renditen erzielen, die weit jenseits des aktuellen Zinsniveaus liegen und von den Sparbuchfans nicht einmal zu träumen wagen. Eine Voraussetzung für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...