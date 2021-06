Drahtlose Kopfhörer, Akkus für Bohrmaschinen und Mähroboter, Strom für Insulinpumpen und für Messgeräte in der Industrie - all das wäre ohne Technik wie die von Varta kaum möglich. Und auch Batterien für Elektroautos sollen bald aus den Werkshallen rollen. Was bei Varta los ist, was Analysten sagen und wie die Aktie sich entwickelt hat.

