Berlin (www.fondscheck.de) - Der Umfang der Green Building-Zertifizierung nimmt stetig zu, so die Analysten von Scope Analysis.Künftig würden jedoch die Offenlegungsverordnung und die EU-Taxonomie die Nachhaltigkeitsprofile der Fonds prägen. Ein Kernelement sei dabei der CO2-Ausstoß der Objekte.ESG ist das dominierende Investmentthema unserer Zeit - und macht auch vor den offenen Immobilienfonds nicht Halt: Nach einer Scope-Umfrage unter 42 Asset Managern planen mehr als 80%, in den kommenden zwei Jahren nachhaltige Immobilienprodukte aufzulegen, so die Analysten von Scope Analysis. Doch so sehr Einigkeit über die Relevanz dieses Themas herrsche, so kontrovers würden die damit verbundenen Fragestellungen und Details diskutiert. Fest stehe: Nachhaltigkeit sei ein facettenreiches Thema - vor allem bei Immobilienfonds. ...

