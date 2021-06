Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Greife nie in ein fallendes Messer, streue das Risiko und lass mal endlich die Gewinne laufen - und nicht immer nur die Verluste: Die Chance, langfristig an der Börse erfolgreich zu sein, steigt mit der Bereitschaft, sich an einige einfache Regeln zu halten. Welche das sind, erfahren Sie im Podcast. Wer langfristig investiert, kann am Aktienmarkt Renditen erzielen, die weit jenseits des aktuellen Zinsniveaus liegen und von den Sparbuchfans nicht einmal zu träumen wagen. Eine Voraussetzung für den Erfolg: Fehler vermeiden und wenn sie passieren, korrigieren. "Irren ist menschlich" weiß Martin Weiß vom AKTIONÄR, "über Erfolg oder Misserfolg entscheidet letztlich der Umgang mit ihnen und die Lehren daraus." Im aktuellen Money Train des AKTIONÄR zählen Weiß und sein Kollege Andreas Deutsch eine Reihe gängiger Fehler im Umgang mit Aktien auf und verraten, welche "goldene" Regel für sie die wichtigste ist. Viel Spaß beim Reinhören! Hören Sie Money Train unterwegs. Sie finden uns auch auf itunes, Spotify, Amazon Music Unlimited, Google Podcasts, podcast.de und Deezer. Hier geht's zur Übersicht: https://www.flowcode.com/page/deraktionaer