Milliardenzukauf für das Biotechunternehmen Morphosys in den USA: Der MDAX-Konzern -0,29% will den US-Anbieter Constellation Pharmaceuticals für 34 Dollar je Aktie in bar übernehmen, wie Morphosys am Mittwoch in Planegg bei München mitteilte. Dies entspreche einem Eigenkapitalwert von 1,7 Milliarden Dollar (1,4 Milliarden Euro). Die Übernahme sei bereits von den Führungsgremien beider Unternehmen ...

