S&T kooperiert mit Bechtle im Bereich von Multi-Vendor-Services. Im Zuge der Kooperation übernimmt die S&T Gruppe über ihre deutsche Tochtergesellschaft, die Citycomp Services GmbH, 100 Prozent der Geschäftsanteile an der PSB IT-Service GmbH mit Sitz Ober-Mörlen, Hessen, von Bechtle. Damit wechseln rund 70 erfahrene IT-Services-Techniker in den S&T Konzern und verstärken damit das rund 330 Mitarbeiter starke Citykomp-Team. Im Zuge der Kooperation wird die S&T Gruppe zum strategischen Partner für Multi-Vendor-Services der Bechtle Managed Services AG. Die Transaktion soll zum 1. Juli 2021 umgesetzt werden. Mittelfristig ist auch ein Ausbau der Kooperation bei Kundenprojekten in Osteuropa geplant. Hannes Niederhauser, CEO der S&T AG: "Im ...

