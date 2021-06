Friend MTS gibt die Berufung von Derek Chang zum Chief Executive Officer (CEO) bekannt. Als erfahrene Führungskraft der Branche mit einer drei Jahrzehnte umfassenden Karriere war Chang zuvor CEO der NBA China und bekleidete Führungspositionen bei mehreren anerkannten Sport-, Medien- und Unterhaltungsanbietern. Er wird von London aus tätig sein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210602005723/de/

Derek Chang, Chief Executive Officer, Friend MTS (Photo: Business Wire)

"Der Einstieg bei Friend MTS ist ein Privileg für mich, während wir unsere Innovation der für den Schutz der Bedürfnisse einer komplexen globalen Medienbranche unerlässlichen Technologie voranbringen", sagte Chang. "Wir stehen an der Spitze der rasanten Veränderungen im Verbraucherverhalten, bei neuen Geschäftsmodellen und Technologien und werden sicherstellen, dass Urheber, Eigentümer und Distributoren weltweit die zum Schutz ihrer wertvollen Inhalte notwendigen hervorragenden Werkzeuge haben."

Die Ankündigung wurde heute vom vorherigen CEO, Jonathan Friend und Gründer von Friend MTS, gemacht. Als Visionär auf dem Gebiet der Technologien für den Content-Schutz wird Friend nun als Chief Product Officer (CPO) den Wachstumskurs durch die Entwicklung der fortschrittlichen proprietären Lösungen des Unternehmens fortsetzen.

"Da wir den Weg der Innovation mit bahnbrechenden Lösungen, die unsere geschätzten Kunden und Partner erwarten, weiterverfolgen, ist es jetzt Zeit für einen Führungswechsel und wir freuen uns, Derek an der Spitze von Friend MTS zu begrüßen", sagte Friend. "Mit seiner tiefgreifenden weltweiten Erfahrung im Bereich Sport und Unterhaltung kann Derek angesichts seiner wertvollen Einblicke in die Nutzung von Technologie eine beeindruckende Wirkung in einem sich ständig entwickelnden Medien- und Content-Ökosystem erzielen."

Bevor er das Geschäft der NBA China leitete, bekleidete Chang die Position des Head of International Lifestyle Channels bei Scripps Networks Interactive sowie des Executive Vice President, Content, bei DIRECTV. Überdies hatte er leitende Funktionen bei Charter Communications, YES Network und TCI Communications inne. Chang ist derzeit Mitglied des Board of Directors von Liberty Media Corp. und Isos Acquisition Corp. und zuvor des Board von Starz.

Chang wurde vom Sports Business Journal zu einem der "50 einflussreichsten Menschen im Sportbusiness" und vom Cablefax Magazine zu den "Top 100 Führungspersönlichkeiten der Kabelbranche" gekürt. Er besitzt einen MBA der Universität Stanford und einen Bachelor-Abschluss in Geschichte der Universität Yale. Er ist Mitglied des Committee of 100 und sitzt im Beirat von Row New York.

Zu Pressezwecken können Fotos von Friend MTS hier heruntergeladen werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.friendmts.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Über Friend MTS:

Friend MTS ist ein führender globaler Anbieter von innovativen Technologielösungen für den Content-Schutz, die entwickelt wurden, um eine komplexe und sich ständig weiterentwickelnde Medienbranche in Zusammenarbeit mit Eigentümern von Inhalten, Sendern und Betreibern voranzubringen. Mit einer umfassenden Suite von fortschrittlichen, proprietären Dienstleistungen, angefangen bei Content-Überwachung sowie Fingerprinting und Watermarking bis hin zur Durchsetzung und IP-Sperrung, hilft Friend MTS mit einem durchgängigen Ansatz bei der Unterbindung realer Piraterie und Sicherung eines weltweiten Unterhaltungs- und Medienmarkts für die Zukunft. Mit seiner führenden Rolle in der gesellschaftlichen Verantwortung hat Friend MTS Organisationen wie dem Heimatschutzministerium der USA und dem International Center for Missing and Exploited Children (ICMEC) seine preisgekrönte Technologie zur Bekämpfung von Online-Kindermissbrauch kostenlos zur Verfügung gestellt. Gegründet im Jahr 2000, hat das Privatunternehmen Friend MTS seinen Hauptsitz in Birmingham (Vereinigtes Königreich) und Philadelphia, Pennsylvania, sowie Niederlassungen in Europa, Asien, dem Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika und Nordamerika.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210602005723/de/

Contacts:

Friend MTS Medienkontakt:

Nora Ellish

+1 (917) 744-9200