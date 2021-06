DJ PTA-News: S&T AG: S&T UND BECHTLE VEREINBAREN KOOPERATION

Linz (pta024/02.06.2021/16:00) - Linz, 2. Juni 2021: Der Technologiekonzern S&T AG (www.snt.at) hat mit der Bechtle AG, einem der führenden europäischen IT-Unternehmen, einen Vertrag über die Kooperation im Bereich von Multi-Vendor-Services abgeschlossen.

Im Zuge der Kooperation übernimmt die S&T Gruppe über ihre deutsche Tochtergesellschaft, die CITYCOMP Services GmbH, 100% der Geschäftsanteile an der PSB IT-Service GmbH mit Sitz Ober-Mörlen, Hessen, von Bechtle. Damit wechseln rund 70 erfahrene IT-Services-Techniker in den S&T Konzern und verstärken damit das rund 330 Mitarbeiter starke Team der CITYCOMP. Im Zuge der Kooperation wird die S&T Gruppe zum strategischen Partner für Multi-Vendor-Services der Bechtle Managed Services AG. Die Transaktion soll zum 1. Juli 2021 umgesetzt werden.

Mittelfristig ist auch ein Ausbau der Kooperation bei Kundenprojekten in Osteuropa geplant, wo die S&T Gruppe über ein starkes Servicenetzwerk mit eigenen Technikern verfügt.

Oliver Schmidt, Bereichsvorstand Managed Services, Bechtle AG: "Die Kooperation mit S&T im Bereich Field Services eröffnet uns eine hervorragende Option, auf ein international vertretenes Netzwerk an Spezialisten zuzugreifen. Das wird der Erwartungshaltung vieler Kunden gerecht, ergänzt unsere Managed-Service-Leistungen und bietet zugleich den Mitarbeitenden der PSB IT-Service die Chance, Teil einer deutlich größeren, erfolgreichen Field-Services-Community zu sein."

Hannes Niederhauser, CEO der S&T AG: "Mit den heute abgeschlossenen Verträgen setzen wir einen weiteren Meilenstein beim Ausbau unseres IT-Service-Geschäfts in Deutschland. Durch die PSB IT-Services GmbH verstärken wir unser Team in Deutschland und können den Bechtle Systemhäusern und ihren Kunden als einer der führenden Multi-Vendor-Services-Anbieter ein umfassendes Portfolio mit ausgezeichneter Servicequalität zur Verfügung stellen. Im Rahmen unserer Kooperation planen wir, gemeinsam in diesem Bereich in den nächsten Jahren signifikant zu wachsen."

Über die S&T Gruppe Der Technologiekonzern S&T AG (www.snt.at, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 33 Ländern weltweit präsent. Das im TecDAX® und SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich S&T auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services. Eigentechnologien in den Bereichen Smart Factory, Zugfunksysteme, Medizintechnik, Kommunikationslösungen und Smart Energy sowie ein breites Portfolio an IT-Dienstleistungen machen S&T zu einem gefragten Partner für Kunden unterschiedlichster Branchen.

Aussender: S&T AG

ISIN(s): AT0000A0E9W5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt

