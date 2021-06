Wir bereiten uns auf weitere Einstiege vor in den Kryptos und werden dann Ethereum als auch Bitcoin langfristig aufstocken. Wie es jetzt weiter geht, lesen Sie hier! Die Bullen und Bären haben im Bitcoin Frieden geschlossen und gönnen sich gemeinsam ein Bier auf der sonnigen Veranda. So scheint es jedenfalls, wenn man am heutigen Morgen einen Blick auf den Chart wirft. Man sieht hier gegenüber dem gestrigen Handel wenig Veränderung, jedoch birgt ...

