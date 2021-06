Frankfurt am Main (ots) - Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) legt mit "Gib der Zukunft Deine Stimme" ein neues Schulprojekt zur Stärkung von Demokratie und kritischem Denken auf. Seit mehr als 40 Jahren unterstützt die F.A.Z Lehrkräfte und Schulklassen mit Unterrichtsmaterialien, didaktischen Anregungen und kostenlosen Schülerabos.Die Frankfurter Allgemeine Zeitung legt zur Bundestagswahl 2021 ein neues Schulprojekt auf. Unter dem Motto "Gib der Zukunft deine Stimme" sind Schulkassen aufgefordert, sich mit Demokratie, politischen Positionen, Wahlen und Wahlkampf und Presseberichterstattung intensiv auseinanderzusetzen. Herzstück des Projektes ist ein Wettbewerb, in dessen Rahmen die Schülerinnen und Schüler eine eigene Zukunftsvision als Text-, Audio- oder Videobeitrag formulieren. Die Jugendlichen setzen sich mit den Medien der F.A.Z. auseinander und erhalten didaktisch aufbereitete Unterrichtsmaterialien. Dadurch wird die Berichterstattung zum Wahlkampf und zur Regierungsbildung zum Unterrichtsgegenstand. Das Projekt wird durch die Google News Initiative finanziell gefördert und durch die Mitgliedschaft in der Jury begleitet.Die F.A.Z. engagiert sich seit 1980 aktiv mit Schul- und Bildungsprojekten für die Stärkung von Demokratiebewusstsein, kritisches Denken und Medienkompetenz: Zahlreiche didaktisch begleitete Langzeitprojekte wurden seitdem durchgeführt, teilweise in Kooperation mit renommierten Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. 24.000 registrierte Lehrkräfte aus über 50 Ländern nutzten seit Start des Portals FAZSCHULE.NET 2010 330 Unterrichtsmaterialien und erzeugten 115.000 Downloads. Aktuelle Projekte beschäftigen sich mit den Themen Tag der Pressefreiheit (Unterrichtsmaterialien und kostenlose Digitalabos für Schulklassen, bis 1. August) "Eine Welt in Bewegung" (Wettbewerbsprojekt zum Thema Globalisierung gemeinsam mit den Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft, bis 15. Juni) sowie die jährlichen redaktionellen Projekte "Jugend schreibt" und "Jugend und Wirtschaft", ein Partnerprojekt mit dem Bundesverband deutscher Banken.Anmeldeschluss zum Projekt "Bundestagswahl 2021 - Gib der Zukunft deine Stimme!" ist der 31. Juli 2021, das Projekt beginnt am 1. August und endet am 31. Januar 2022. Anmeldung und weitere Informationen unter fazschule.net/project.Pressekontakt:Petra HoffmannFrankfurter Allgemeine ZeitungTelefon: +49 69 75 91-2749E-Mail: pe.hoffmann@faz.dewww.faz.netOriginal-Content von: FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33296/4931545