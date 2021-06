Während die US-Börsen zur Wochenmitte nur leicht schwächer in den Handel gestartet sind, setzte sich das Kursfeuerwerk bei einigen vor allem bei der Online-Community Reddit beliebten Meme-Stocks ungebremst fort. Während der Videospielehändler GameStop nur ein kleines Plus verzeichnete, zog der Aktienkurs des Kinokettenbetreibers AMC Entertainment deutlich an. Grund für den deutlichen Preisaufschlag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...