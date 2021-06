Berlin (awp/sda/reu) - Der deutsche Bundesfinanzminister Olaf Scholz prüft eine Beteiligung des Staats an der erwarteten Kapitalerhöhung der Lufthansa. "Wir gucken das uns immer genau an", sagte der SPD-Kanzlerkandidat am Mittwoch in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters auf die Frage, ob der Staat in diesem Fall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...