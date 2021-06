Die Wiener Börse hat am Mittwoch den positiven Trend vom Vortag fortgesetzt und erneut mit Zugewinnen geschlossen. Der ATX gewann 16,29 Punkte oder 0,47 Prozent auf 3.506,33 Einheiten. Zeitweise hatte der heimische Leitindex dabei nur wenig bewegt tendiert, bevor er in der letzten Handelsstunde noch ein klares Plus baute. Der ATX Prime ging um 0,18 Prozent höher bei 1.778,75 Punkten aus dem Handel.Auch ...

