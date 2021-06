Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Rosgix -0,03% auf 2957,19, davor 8 Tage im Plus (0,52% Zuwachs von 2942,87 auf 2958,07), Porr -0,12% auf 16,92, davor 4 Tage im Plus (2,42% Zuwachs von 16,54 auf 16,94), Addiko Bank -0,35% auf 14,2, davor 4 Tage im Plus (6,74% Zuwachs von 13,35 auf 14,25), Lenzing +2,18% auf 112,4, davor 4 Tage im Minus (-5,5% Verlust von 116,4 auf 110), Silber Philharmoniker 1/1 -1,17% auf 30,41, davor 3 Tage im Plus (1,58% Zuwachs von 30,29 auf 30,77), Zumtobel -0,82% auf 8,43, davor 3 Tage im Plus (8,83% Zuwachs von 7,81 auf 8,5), AT&S -3,8% auf 34,15, davor 3 Tage im Plus (23,05% Zuwachs von 28,85 auf 35,5), Agrana -0,2% auf 19,9, davor 3 Tage im Plus (3,32% Zuwachs von 19,3 auf 19,94), Linz Textil Holding +5,19% auf 284, davor 3 Tage im Plus (13,6% Zuwachs von ...

