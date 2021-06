Nach Darstellung der Analysten Christopher Mehl und Stefan Scharff von SRC Research hat die ACCENTRO Real Estate AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den Gesamtumsatz deutlich auf 28 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahreswert von 15 Mio. Euro gesteigert und die Erwartung der Analysten damit erfüllt. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das Rating.

Nach Analystenaussage zeige das Zahlenwerk für das erste Quartal 2021 ein stark erhöhtes Verkaufsvolumen, welches sich jedoch größtenteils aufgrund des noch nicht erfolgten Closings noch nicht in den Q1-Zahlen niederschlage. Der Umsatz sei mit über 24 Mio. Euro hauptsächlich von den Verkäufen geprägt gewesen, der sich zum Vorjahreswert von rund 12 Mio. Euro mehr als verdoppelt habe. Daraus sei ein Ergebnis aus dem Verkauf von 5 Mio. Euro (Q1 2020: 2,1 Mio. Euro) gefolgt. Das Nettoergebnis nach Minderheiten habe jedoch bei -3,0 Mio. Euro (Q1 2020: 7,9 Mio. Euro) gelegen.

Nach Meinung der Analysten habe das negative Nettoergebnis keine Aussagekraft für das Gesamtjahr. Ein Großteil der über 51 Mio. Euro Verkäufe im ersten Quartal sowie ein Teil der Verkäufe aus dem vierten Quartal 2020 sei zum Stichtag noch nicht ergebniswirksam gewesen und werde erst in den kommenden Quartalen die Zahlen steigern. Das Analystenteam schätze zudem, dass ein Teil dieser im aktuellen zweiten Quartal abgeschlossen werden könne. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 11,50 Euro und bestätigen das Rating "Buy".



