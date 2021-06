Frankfurter Kreis: Mein Geld Chefredakteurin Frau Hägewald diskutiert mit Experten über, Nachhaltigkeit bei Investmentfonds und was genau dahinter steckt. Gäste: Selina Piening // Managing Director CEFA, Head of Wholesale Germany & Austria // ODDO BHF Asset Management GmbH Nicole Török // Spezialistin Nachhaltiges Investment // ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Alexander Heidenfelder // Executive Director Germany & Austria // Edmond de Rothschild Jens Göhner // Leiter Produkt-und Vertriebsmarketing Vorsorge und Investment // Stuttgarter Lebensversicherung Jörg Moshuber // Head of MA Balanced, ESG Solutions // Amnundi

Mein Geld TV

Quelle: