Mit Zuständigkeit für globale Talentförderung wird Pelton die Anstrengungen des Unternehmens für überragende, hochqualifizierte Mitarbeiter verstärken

Veristat, ein wissenschaftlich orientiertes, globales klinisches Forschungsunternehmen (CRO), hat die Ernennung von Colleen Pelton für die Funktion des Chief Talent Officer bekannt gegeben. Pelton kann eine beeindruckende Erfolgsbilanz in leitenden Positionen des Personalwesens vorweisen. Zuletzt war sie bei Dental Services Group, St. Jude Medical und Smith Nephew tätig, wo sie unter anderem für die Integration übernommener Unternehmen und die Beschleunigung des globalen Wachstums verantwortlich war.

"Veristat konsolidiert zunehmend seine Position als vertrauenswürdiger Marktführer bei der Planung und Durchführung globaler klinischer Studien für Therapien zur Erhöhung der Lebensqualität von Patienten", so Patrick Flanagan, Chief Executive Officer bei Veristat. "Derzeit bieten sich enorme Möglichkeiten für unser Unternehmen, da wir unsere Talente und Fähigkeiten erweitern, um Mehrwert für eine wachsende Zahl von Auftraggebern generieren zu können. Ich freue mich sehr, Colleen im Führungsteam willkommen zu heißen. Colleens Beiträge werden die zunehmende Komplexität unseres weltweiten Geschäfts unterstützen und sicherstellen, dass wir unsere Reputation als Unternehmen mit den branchenweit besten und qualifiziertesten Forschungsmitarbeitern noch weiter ausbauen."

In ihrer neuen Rolle wird Pelton ihre 30-jährige Erfahrung nutzen, um die Leitung des globalen Talent- und Kulturbereichs des Unternehmens zu übernehmen, darunter globales Personalmanagement, strategische Talentplanung, Rekrutierung und Weiterbildung, Karrierewachstum und Entwicklung, Organisationsdesign, Diversität und Führungsentwicklung.

"Veristat hat mir die faszinierende Aufgabe anvertraut, seine klar definierte Strategie umzusetzen", kommentiert Colleen Pelton. "Ich freue mich darauf, durch Talententwicklung zum Wachstum des Unternehmens beizutragen und unsere Kultur der Zusammenarbeit fördern. Während meiner gesamten Karriere habe ich mich von den Menschen inspirieren lassen, die von den Lösungen der Unternehmen, für die ich gearbeitet habe, profitierten. Bei Veristat wird diese Inspiration aufgrund des Schwerpunkts des Unternehmens auf seltenen und herausfordernden Krankheiten noch weiter verstärkt. Ich bin sehr erfreut, an dieser bedeutenden Reise teilnehmen zu dürfen und das Karrierewachstum eines so talentierten globalen Teams mit einem breiten Angebot von Entwicklungsmöglichkeiten unterstützen zu können."

Pelton stammt aus dem US-Bundesstaat Florida und absolvierte die University of Florida, wo sie einen B.A. in Kommunikationswissenschaften erwarb. Ihre weitreichende Expertise umfasst die Gestaltung und Implementierung eines globalen Talentmanagements und akquisitionsbezogener Initiativen für globale Unternehmen mit Umsätzen in Milliardenhöhe, die in mehr als 30 Märkten mit Tausenden von Mitarbeitern tätig sind. Pelton war als angesehenes Mitglied der Geschäftsführung tätig und setzte wichtige Impulse für verschiedene Aspekte des Unternehmens. Sie beriet Führungskräfte bei der Entwicklung von Geschäftsstrategien, der Förderung einer positiven Arbeitsplatzkultur, der Entwicklung von Führungskräften und der Anpassung an kontinuierlich evolvierende Arbeitsumgebungen.

Über Veristat

Veristat, ein globales Auftragsforschungsinstitut (CRO), hilft Sponsoren bei der Lösung der einzigartigen und komplexen Herausforderungen, die mit der beschleunigten klinischen Entwicklung von Therapien bis hin zur erfolgreichen regulatorischen Zulassung einhergehen. Mit mehr als 26 Jahren Erfahrung in der Planung und Durchführung klinischer Studien ist Veristat in der Lage, jedes Entwicklungsprogramm zu unterstützen. Unser Team hat in den vergangenen zehn Jahren fast 100 Anträge auf Zulassung zur Vermarktung bei Zulassungsbehörden weltweit vorbereitet.

Veristats Fokus auf die Entwicklung neuartiger Medikamente hat zu Erfolgen beim Umgang mit Unwägbarkeiten geführt, die in komplizierten therapeutischen Bereichen auftreten, wie z. B. bei seltenen/extrem seltenen Krankheiten, neuartigen Therapien, Onkologie und Studien zu Infektionskrankheiten. Wir wenden dieses grundlegende Wissen jeden Tag an, um die Herausforderungen sowohl einfacher als auch komplexester klinischer Programme zu lösen. Veristat hat weltweit ein außergewöhnliches Team von Experten zusammengestellt, die die Feinheiten der therapeutischen Entwicklung beherrschen und es Sponsoren ermöglichen, erfolgreich Leben zu verlängern und zu retten.

