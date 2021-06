Am frühen Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung Euro im Tief mit 1,2164 US-Dollar gehandelt, später aber wieder stabil über der Marke von 1,22 Dollar. Zuletzt wurden 1,2209 Dollar entrichtet.Im Vergleich zum Franken bewegte sich der Euro per Salo kaum. Das EUR/CHF-Währungspaar wurde am Abend bei 1,0965 ...

