Die Kurse von US-Anleihen sind am Mittwoch in einem Umfeld stagnierender US-Aktienmärkte etwas gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) kletterte um 0,08 Prozent auf 131,93 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 1,59 Prozent.Nachrichtlich verlief der Tag eher ruhig, im Tagesverlauf standen kaum wichtige Konjunkturdaten an. Am Abend veröffentlichte die ...

