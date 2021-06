Als Amazon Prime Now 2014 startete, waren die Hoffnungen des Online-Versandhändlers groß. In nur einer Stunde sollten Kunden die Bestellungen an die Haustür geliefert bekommen. Doch nun stellt das von Jeff Bezos gegründete Unternehmen den Dienst ein.? Amazon Prime Now wird eingestellt? Online-Lieferdienst soll in bestehende Amazon App integriert werden? Konkurrenz - auch aus dem Ausland - wächst weiterAmazon verkündete Ende Mai, dass sein Lebensmittellieferdienst Amazon Prime Now eingestellt ...

