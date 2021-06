Die Geschäfte von Yokogawa in Deutschland werden künftig vom neuen Managing Director Ulrich Pichler geleitet. Am 1. Juni hat er seine Stelle als Geschäftsführer der Deutschlandzentrale des Konzerns angetreten. In seiner neuen Funktion soll Pichler für die folgenden Geschäftsbereiche zuständig sein: die Industrielle Automatisierung am Hauptstandort in Ratingen, die Test- und Messtechnik in Herrsching sowie die zwei Customer-Centric-Offices in Deutschland. Er übernimmt die Aufgaben von Dr. Andreas ...

