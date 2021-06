Während sich der DAX auf Rekordjagd befindet, hält die Konsolidierung bei vielen Green-Tech-Playern weiter an. Die Nordex-Aktie hat am Mittwoch erneut an Boden verloren und kann sich noch immer nicht nachhaltig von den Tiefs lösen. DER AKTIONÄR nennt drei Gründe, warum der Crash dennoch bald vorbei sein könnte.Viel steht und fällt bei Nordex weiter mit der Marge. Noch schreibt der Turbinenbauer rote Zahlen, doch das Management will die Profitabilität deutlich steigern. Für 2022 wird eine EBITDA-Marge ...

