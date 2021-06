Das Unternehmen hatte den Rückkauf Mitte Mai angekündigt. Den Plänen zufolge läuft das Programm bis spätestens am 28. März 2022, wie die mit der Transaktion beauftrage UBS in dem am Donnerstag publizierten Rückkaufinserat mitteilte.Der Rückkauf wird den Angaben zufolge auf einer separaten Handelslinie an der Schweizer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...