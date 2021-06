The following instruments on XETRA do have their first trading 03.06.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.06.2021Aktien1 CA89679M1041 Triple Flag Precious Metals Corp.2 US0345691036 Anebulo Pharmaceuticals Inc.3 BMG3122U1788 Esprit Holdings Ltd.4 US35909R1086 Frontier Group Holding Inc.5 IE00BNG2V304 Glantus Holdings PLC6 GG00BP2NJT37 Taylor Maritime Investments Ltd.7 BE0974278104 ABO-Group Environment S.A.8 US23812J1088 DataTec Ltd.9 AU0000155335 Critical Resources Ltd.10 CA65532M6062 Nomad Royalty Company Ltd.Anleihen1 US724479AQ31 Pitney-Bowes Inc.2 XS2351092478 RWE AG3 XS2349513197 European Investment Bank (EIB)4 DE000BLB9PK9 Bayerische Landesbank5 DE000DD5AW59 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank6 DE000DD5AW42 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank7 DE000DD5AW34 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank8 XS2351088955 Ontario, Provinz9 US694308JW85 Pacific Gas & Electric Company10 DE000A3H3KP5 SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA11 US92857WBV19 Vodafone Group PLC12 BE6328785207 Belfius Bank S.A.13 ES0001351586 Comunidad Autónoma de Castilla y Léon14 DE000A3E5L98 EWE AG15 PTFIDBOM0009 Fidelidade - Companhia de Seguros S.A.16 XS2350031048 Swedbank AB17 US38141GXN95 The Goldman Sachs Group Inc.18 XS2351089508 Bank of Montreal19 USU2203CAE13 Coty Inc.20 US92857WBX74 Vodafone Group PLC21 US92857WBW91 Vodafone Group PLC22 US857753AA59 Station Place Securitization Trust