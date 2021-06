Inflationsängste, welche zu einer Erhöhung der Leitzinsen und demnach der Hypothekarzinsen führen können, sind derzeit unangebracht.Einschätzung Hypothekarzinsen Juni 2021 - Das Wichtigste in Kürze: Der Welthandel entwickelt sich positiv, es werden wieder mehr Flüge durchgeführt und in den USA ist ein Wirtschaftsboom erkennbar. Auch in der Schweiz erholt sich die Konjunktur nach den letzten Öffnungsschritten immer weiter. Die Kapitalmarktzinsen waren im Mai wiederum sehr volatil und lagen Ende des Monats um bis zu 7...

Den vollständigen Artikel lesen ...