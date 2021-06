Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX minimal höher erwartetDer DAX wird - entsprechend vorbörslicher Indikationen - zum Start in den Donnerstagshandel um 0,1 Prozent höher bei 15.617,10 Punkten erwartet. Zuletzt bewegte er sich nur wenig um 15.600 Punkte. Im Feiertagshandel - in vielen Bundesländern wird wegen Fronleichnam nicht gearbeitet - dürfte sich daran wenig ändern, zumal sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...