DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Mai verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 55,1 (April: 56,3) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Mai auf 55,2 (Vormonat: 54,9) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

Die US-Wirtschaft hat einer Erhebung der US-Notenbank zufolge von Anfang April bis Ende Mai moderat, aber schneller als in der vorangegangenen Berichtsperiode zugelegt. Mehrere Distrikte hätten die positiven Effekte der höheren Impfraten und der Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen auf die Wirtschaft hervorgehoben, wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book hervorgeht. Als gegenläufige Effekte wurden Störungen der Lieferketten angegeben. Seit dem vorherigen Konjunkturbericht habe sich der Preisdruck weiter erhöht, heißt es weiter. Die Input-Kosten seien durchweg gestiegen, vor allem seien starke Preiserhöhungen bei Rohstoffen für Bau und Produktion gemeldet worden. Es werden in den nächsten Monaten weitere Kostensteigerungen erwartet.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Mai Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +680.000 Stellen zuvor: +742.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 393.000 zuvor: 406.000 14:30 Produktivität ex Agrar 1Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +5,5% gg Vq 1. Veröff.: +5,4% gg Vq 4. Quartal: -3,8% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: -0,3% gg Vq 1. Veröff.: -0,3% gg Vq 4. Quartal: +5,6% gg Vq 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 70,1 1. Veröff.: 70,1 zuvor: 64,7 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 62,5 Punkte zuvor: 62,7 Punkte 17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 4.210,00 +0,03% Nasdaq-100-Indikation 13.691,50 +0,14% Nikkei-225 29.075,27 +0,45% Hang-Seng-Index 29.185,25 -0,38% Kospi 3.252,73 +0,88% Schanghai-Composite 3.614,13 +0,47% S&P/ASX-200 7.256,80 +0,54%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mehrheitlich aufwärts geht es an den Aktienmärkten. Schanghai dreht ins Plus, der chinesische Vize-Premier Liu He und US-Finanzministerin Janet Yellen hatten bei einer Videokonferenz die Wichtigkeit der Wirtschaftsbeziehungen beider Länder betont. Die Kommunikation soll zudem fortgesetzt werden. Keinen Belastungsfaktor stellt hingegen der leicht unter den Erwartungen ausgefallene Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor dar. Die Geschäftsaktivität hat sich im Mai verlangsamt. Er liegt allerdings weiterhin klar im expansiven Bereich. Dagegen rutscht der HSI in Hongkong nach leichten Gewinnen zur Eröffnung ins Minus. Gegen die Marktentwicklung zeigen sich hier die Ölwerte mit Aufschlägen. Nachdem der S&P/ASX-200 in Sydney am Vortag auf einem neuen Rekordhoch geschlossen hat, geht es für den Index weiter nach oben. Teilnehmer verweisen auf die leicht positiven Vorgaben aus den USA. Starke Daten zum australischen Wirtschaftswachstum im ersten Quartal hatten zur Wochenmitte für ein kräftiges Plus gesorgt. Der am Donnerstag veröffentlichte Einzelhandelsumsatz für April traf die Prognosen. Das deutlichste Plus in der Region weist der Kospi in Seoul auf. Hier stützen Aufschläge bei den Energiewerten. Auch die Aktien aus dem Technologie- und Bausektor verzeichnen Gewinne. Händler verweisen auf die Erwartung einer kräftigen konjunkturellen Erholung. Die Aktien des Schwergewichts Samsung Electronics legen um 2,7 Prozent zu. Die Papiere von S-Oil steigen nach einem Großauftrag um knapp 3,0 Prozent. In Tokio sind es erneut die Werte aus dem Transport- und Autosektor, die den Markt stützen. Die Hoffnung auf rasche Corona-Impfungen und eine kräftige wirtschaftliche Erholung trieben an, heißt es.

US-NACHBÖRSE

Das Technologieunternehmen Splunk vermeldete für das erste Quartal einen größer als von Analysten erwartet ausgefallenen Verlust. Für die Aktie ging es um 3,3 Prozent abwärts. Netapp reduzierten sich um 0,2 Prozent. Das im Bereich Datenspeicherung und Datenverwaltung tätige Unternehmen übertraf bei Umsatz und Gewinn die Schätzungen der Analysten. Zudem soll der Aktienrückkauf ausgeweitet werden. Die Aktie ist in diesem Jahr besser als der S&P-500 gelaufen. Semtech zogen um 2,5 Prozent an. Das Halbleiter-Unternehmen hat den Gewinn im ersten Geschäftsquartal mehr als verdoppelt. Auch der Umsatz lag am oberen Ende der Unternehmensprognose.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.600,38 0,07 25,07 13,05 S&P-500 4.208,13 0,14 6,09 12,04 Nasdaq-Comp. 13.756,33 0,14 19,85 6,74 Nasdaq-100 13.675,79 0,16 21,21 6,11 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,12 Mrd 1,03 Mrd Gewinner 1.832 2.436 Verlierer 1.487 943 Unverändert 162 131

Gut behauptet - Die Wall Street hat sich erneut zwischen Konjunkturhoffnungen und Zinsängsten bewegt. In einem von Vorsicht geprägten Handel reichte es nur zu Mini-Gewinnen. Wenig überraschend hat der Bericht der US-Notenbank Beige Book einmal mehr den Preisdruck thematisiert. Bed Bath & Beyond hat im Rahmen ihrer ambitionierten Strategie drei neue Hausmarken eingeführt, die vor allem jugendliche Käufer anlocken sollen. Die Aktie sprang daraufhin um 62 Prozent nach oben. Die Tesla-Aktie geriet 3 Prozent unter Druck. Chef Elon Musk begründet die höheren Preise für seine Autos in erster Linie mit dem Mangel von Halbleitern. Zudem muss Tesla 6.000 Fahrzeuge wegen losen Schrauben zurückrufen. Nvidia verteuerten sich um 3,2 Prozent. In einer Analyse stellte BMO Capital Markets fest, dass der Grafikchiphersteller einen bedeutenden Markanteil von AMD hinzugewonen habe. AMD (+1,4%) hielten sich aber dennoch im Plus. Hewlett Packard Enterprise verloren 0,4 Prozent. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen nach überzeugenden Zweitquartalszahlen und einem angehobenen Ausblick. Die Titel des Kinokettenbetreibers AMC Entertainment (+95%) blieben ein aktuell bevorzugtes Spekulationsobjekt von Privatanlegern.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,13 -1,2 0,14 1,6 5 Jahre 0,79 -1,6 0,81 42,9 7 Jahre 1,25 -1,4 1,27 60,6 10 Jahre 1,59 -2,1 1,61 67,3 30 Jahre 2,28 -1,1 2,29 63,0

Am Rentenmarkt sanken die Renditen, Teilnehmer sprachen von einer Gegenbewegung, aber keineswegs von gesunkenen Inflationserwartungen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,2199 -0,1% 1,2212 1,2210 -0,1% EUR/JPY 133,88 +0,1% 133,79 133,95 +6,2% EUR/GBP 0,8618 +0,0% 0,8616 0,8634 -3,5% GBP/USD 1,4155 -0,1% 1,4171 1,4140 +3,5% USD/JPY 109,75 +0,2% 109,56 109,72 +6,3% USD/KRW 1113,16 +0,2% 1110,98 1112,93 +2,5% USD/CNY 6,3866 +0,1% 6,3811 6,3875 -2,2% USD/CNH 6,3868 +0,0% 6,3843 6,3878 -1,8% USD/HKD 7,7579 -0,0% 7,7592 7,7592 +0,1% AUD/USD 0,7735 -0,2% 0,7750 0,7734 +0,4% NZD/USD 0,7218 -0,3% 0,7238 0,7231 +0,5% Bitcoin BTC/USD 38.277,75 +1,2% 37.807,01 37.081,26 +31,8%

Der Dollar zog leicht an, der Dollarindex kletterte um 0,1 Prozent. Nach Beobachtung der Analysten der Bank of America tendiert der US-Dollar in der ersten Juni-Woche dazu, gegenüber den G10-Währungen aufzuwerten. In der letzten Woche des Monats folgten dann oft Verkäufe. Mit leicht sinkenden Marktzinsen kam der Greenback von seinen Tageshochs zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,30 68,83 +0,7% 0,47 +42,8% Brent/ICE 71,85 71,35 +0,7% 0,50 +40,1%

Nach der Vortagesrally zogen die Erdölpreise weiter an. Händler rechnen weiter mit einer anziehenden Nachfrage im Zuge der konjunkturellen Erholung, auch die Gruppe Opec+ erwartet eine steigende Nachfrage. Dazu stocken die Atomgespräche mit dem Iran, so dass iranisches Erdöl kurzfristig nicht auf die Märkte kommen dürfte. Die Analysten der UBS erwarten 2021 weiter steigende Ölpreise.

