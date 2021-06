DJ EUREX/Bund-Future kaum verändert - aber Kaufsignal

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Donnerstag während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel weiterhin kaum verändert. Er fällt gegen 8.20 Uhr um 5 Ticks auf 170,09 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 170,17 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 170,2, das -tief bei 170,06 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.595 Kontrakte.

Die technische Lage hat sich allerdings zuletzt deutlich aufgehellt. Mit dem Bruch des Abwärtstrends bei 116,92 Prozent hat der Bund-Future ein Kaufsignal erzeugt, dass er nun allerdings bestätigen muss.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2021 02:24 ET (06:24 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.