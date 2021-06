Nach Erreichen eines neuen Rekordhochs am Dienstag bei 15.687 Punkten und einem direkt anschließenden Abverkauf fiel der DAX zur Wochenmitte wieder unter die Marke von 15.600 Punkten. Dort dürfte der deutsche Leitindex auch bleiben - zumindest am Donnerstagvormittag.Denn im Feiertagshandel dürfte der DAX ohne große Veränderung starten, da kursbewegende Meldungen am heutigen Fronleichnam rar gesät sind. Vor Handelseröffnung notiert der X-DAX nur mit 0,05 Prozent im Plus und damit auf 15.599 Punkten. ...

